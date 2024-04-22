RT в Telegram
Подпишись

Калининградская область приняла участие в акции «Сад памяти»

Короткая ссылка
В Славском лесничестве Калининградской области высадили 1200 молодых дубов и елей в рамках акции «Сад памяти».
Калининградская область приняла участие в акции «Сад памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Мероприятие провели в месте, где проходили тяжёлые бои с немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны.

В регионе уже высажено более 10 тыс. деревьев в рамках данной акции.

Ранее сообщалось, что Самарская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». На территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить