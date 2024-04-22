Калининградская область приняла участие в акции «Сад памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Мероприятие провели в месте, где проходили тяжёлые бои с немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны.
В регионе уже высажено более 10 тыс. деревьев в рамках данной акции.
Ранее сообщалось, что Самарская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». На территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев.