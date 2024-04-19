Самарская область присоединилась к акции «Сад памяти»

Самарская область присоединилась к международной акции «Сад памяти». На территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 58 тыс. сеянцев и саженцев.

Об этом сообщает volga.news.

Центральное мероприятие акции в регионе состоялось 19 апреля на территории лесничества Ставропольского района. Там высадили 31 тыс. сеянцев сосны.

«Акция «Сад памяти» приобретает особое значение в текущий период, когда мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны и отдаём дань памяти героям — защитникам Отечества сегодняшнего дня, нашим землякам — участникам специальной военной операции», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Также стало известно, что на «Смоленском захоронении» в Твери начался региональный этап Всероссийской акции «Вахта памяти», передаёт tverigrad.ru. Участниками церемонии стали члены поисковых отрядов, общественники, представители органов власти, активисты.

«Уверен, что «Вахта памяти — 2024» будет способствовать воспитанию новых поколений патриотов и защитников Отечества, сохранению исторической правды о подвиге советских воинов, сокрушивших нацизм в 1945 году и подаривших свободу Европе», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что в Твери состоятся три ночные репетиции парада Победы.