Врач Демьяновская рассказала о последствиях укусов клещей

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о последствиях укусов клещей, которые менее распространены по сравнению с энцефалитом и боррелиозом.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт заявила, что при гранулоцитарном анаплазмозе, например, можно потерять чувствительность в одной или нескольких частях тела, а моноцитарный эрлихиоз провоцирует головокружение, сильную головную боль и повышение температуры тела.

«Не меньшую опасность представляют гиаломовые клещи, переносящие геморрагическую лихорадку Крым-Конго, и клещи гемафизалис, которые переносят клещевые риккетсиозы», — предупредила Демьяновская.

Она посоветовала соблюдать меры предосторожности, в том числе надевать закрытую одежду во время прогулки на природе, а после возвращения — осматривать себя и близких.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.