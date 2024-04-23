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Врач Демьяновская рассказала о последствиях укусов клещей

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о последствиях укусов клещей, которые менее распространены по сравнению с энцефалитом и боррелиозом.
Врач Демьяновская рассказала о последствиях укусов клещей
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт заявила, что при гранулоцитарном анаплазмозе, например, можно потерять чувствительность в одной или нескольких частях тела, а моноцитарный эрлихиоз провоцирует головокружение, сильную головную боль и повышение температуры тела.

«Не меньшую опасность представляют гиаломовые клещи, переносящие геморрагическую лихорадку Крым-Конго, и клещи гемафизалис, которые переносят клещевые риккетсиозы», — предупредила Демьяновская.

Она посоветовала соблюдать меры предосторожности, в том числе надевать закрытую одежду во время прогулки на природе, а после возвращения — осматривать себя и близких.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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