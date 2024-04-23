Специалист Малиновская дала советы по началу бегового сезона

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как начать беговой сезон с наступлением тепла.

«Тех, кто бросает бегать после нескольких тренировок, немало. Среди главных причин — отсутствие быстрых результатов и неверно подобранные параметры тренировок. Многие начинают бегать слишком быстро на большие дистанции, не выдерживают такой нагрузки и, разочаровавшись, прекращают заниматься», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, к бегу нужно готовиться. Также важно оценить свою физическую форму и выбрать необходимый ритм, уточнила эксперт.

Как отметила Малиновская, любая тренировка должна начинаться с разминки, чтобы избежать травм, которые бывают даже при не особо интенсивных пробежках.

«Ещё один обязательный компонент занятия — заминка, то есть упражнения на растяжку после тренировки. Благодаря им получится быстрее восстановиться», — добавила эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.