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Специалист Малиновская дала советы по началу бегового сезона

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как начать беговой сезон с наступлением тепла.
Специалист Малиновская дала советы по началу бегового сезона
  • Gettyimages.ru

«Тех, кто бросает бегать после нескольких тренировок, немало. Среди главных причин — отсутствие быстрых результатов и неверно подобранные параметры тренировок. Многие начинают бегать слишком быстро на большие дистанции, не выдерживают такой нагрузки и, разочаровавшись, прекращают заниматься», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, к бегу нужно готовиться. Также важно оценить свою физическую форму и выбрать необходимый ритм, уточнила эксперт.

Как отметила Малиновская, любая тренировка должна начинаться с разминки, чтобы избежать травм, которые бывают даже при не особо интенсивных пробежках.

«Ещё один обязательный компонент занятия — заминка, то есть упражнения на растяжку после тренировки. Благодаря им получится быстрее восстановиться», — добавила эксперт.

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