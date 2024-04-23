Экономист Тарасова рассказала о сроках возврата денег за товар

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Тарасова разъяснила порядок возврата денег за товар.

«Если приобретённый товар возвращается по причине своей некачественности, в законе предусмотрено, что продавец обязан вернуть деньги в течение десяти дней со дня возврата товара», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, для возврата денег необходимо составить акт возврата, подписанный покупателем и продавцом.

Деньги могут быть возвращены наличными, переводом через почту, на банковский счёт.

«При этом важно знать, что расходы по перечислению суммы ложатся на плечи продавца. За каждый день задержки выполнения требования продавец (импортёр или изготовитель) должен будет заплатить неустойку в размере одного процента от цены товара», — заключила эксперт.

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