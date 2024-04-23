Бастрыкин поручил завести дело против сбившей ребёнка самокатчицы в Екатеринбурге
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина.
Пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт. У ребёнка диагностирован ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У матери девочки — ушиб и гематома голени.
Возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования поручено руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.
Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов заявил, что с приходом весны тема самокатов и аварий с их участием вновь стала актуальной.