Бастрыкин поручил завести дело против сбившей ребёнка самокатчицы в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором самокатчица сбила женщину с пятилетней девочкой и скрылась с места происшествия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина.

Пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт. У ребёнка диагностирован ушиб и повреждение связок локтевого сустава. У матери девочки — ушиб и гематома голени.

Возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования поручено руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов заявил, что с приходом весны тема самокатов и аварий с их участием вновь стала актуальной.