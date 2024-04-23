В Омске задержали священника, выставившего икону с изображением Бандеры

В Омской области задержали священнослужителя местной церкви, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру.

Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Задержан житель города Омска, причастный к реабилитации нацизма и распространению идеи национального превосходства украинской нации», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что он также распространял среди прихожан идеи превосходства украинского народа над русским.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что на Украине можно ожидать канонизации пособника гитлеровцев Степана Бандеры.