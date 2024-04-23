RT в Telegram
Подпишись

В Омске задержали священника, выставившего икону с изображением Бандеры

Короткая ссылка
В Омской области задержали священнослужителя местной церкви, который на территории прихода демонстрировал икону с изображением украинских пособников нацизма, включая Степана Бандеру.
В Омске задержали священника, выставившего икону с изображением Бандеры
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Задержан житель города Омска, причастный к реабилитации нацизма и распространению идеи национального превосходства украинской нации», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что он также распространял среди прихожан идеи превосходства украинского народа над русским.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что на Украине можно ожидать канонизации пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить