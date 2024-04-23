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Депутат Драпеко: если Шольц начнёт цитировать Толстого, мы не будем возражать

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировали в беседе с RT утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия любой ценой стремится присвоить себе немецкого философа Иммануила Канта и его работы.

Комментируя подобное высказывание, Драпеко заявила, что «можно только посмеяться».

«Кант принадлежит всему миру, как великий философ, так же, как миру принадлежат Лев Толстой, Фёдор Достоевский, и если вдруг Шольц начнёт цитировать Достоевского или Толстого, мы не будем возражать. А Кант, как сказал замечательный губернатор (Калининградской области Антон. — RT) Алиханов, это наш трофей. То, что его могила, место его работы оказалось на территории Российской Федерации, это улыбка истории», — добавила парламентарий.

В свою очередь, по словам Данюка,это проявление уже не просто русофобской политики, а в первую очередь «недалёкого ума».

«Естественно, никто приватизировать и русифицировать Канта не собирался. В том-то и дело, что заявление президента, в котором содержится отсылка к Канту, говорит о том, что мы воспринимаем европейскую культуру, собственно, и российскую культуру, как часть общей мировой культуры. И не намерены, в зависимости от политической конъюнктуры, переписывать прошлое, пытаться не упоминать немецких философов и так далее», — добавил аналитик.

Кроме того, по его мнению, такое утверждение можно расценить как проявление деградации политических элит, которая наблюдается на Западе.

Ранее Шольц заявил, что Россия любой ценой стремится присвоить себе немецкого философа Иммануила Канта и его работы.

Он утверждает, что президент России Владимир Путин «не имеет права» ссылаться на Канта в своих выступлениях. 

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