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Шольц утверждает, что Россия стремится присвоить себе Канта и его работы

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Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Россия любой ценой стремится присвоить себе немецкого философа Иммануила Канта и его работы.
Шольц утверждает, что Россия стремится присвоить себе Канта и его работы
  • РИА Новости

Об этом Шольц заявил в ходе выступления в Берлинско-Бранденбургской академии наук, его слова приводит издание Welt.

Он утверждает, что президент России Владимир Путин «не имеет права» ссылаться на Канта в своих выступлениях. 

Шольц добавил, что российские власти якобы хотят присвоить себе Канта и его труды.

Ранее Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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