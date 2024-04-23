Шольц утверждает, что Россия стремится присвоить себе Канта и его работы
- РИА Новости
Об этом Шольц заявил в ходе выступления в Берлинско-Бранденбургской академии наук, его слова приводит издание Welt.
Он утверждает, что президент России Владимир Путин «не имеет права» ссылаться на Канта в своих выступлениях.
Шольц добавил, что российские власти якобы хотят присвоить себе Канта и его труды.
Ранее Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».
Подробнее о ситуации — в материале RT.