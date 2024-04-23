Почти 40% россиян планируют уехать за город на майские праздники

Большинство россиян (39%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что на майских каникулах планируют отдохнуть на даче.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос в «Одноклассниках» и Lady Mail.ru (входят в VK).

Ещё 29% заявили, что не планируют поездки, а 12% сообщили, что на майских праздниках будут работать.

Часть россиян всё же отправится в путешествие: 9% — по России, 5% — за границу, 6% поедут в гости.

Из тех, кто уедет за город, 26% будут жарить шашлыки, 22% займутся садом или огородом, 17% проведут время с семьёй или друзьями, 15% будут наводить порядок или делать ремонт.

Из тех, кто останется дома, — по 22% планируют уборку и отдых, ещё 19% посвятят время близким.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что порядка 37% работающих россиян планируют взять двухдневный отпуск за свой счёт, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая.