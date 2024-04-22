Большинство россиян планируют продлить отдых на майских праздниках за свой счёт

В ходе недавнего исследования выяснилось, что порядка 37% работающих россиян планируют взять двухдневный отпуск за свой счёт, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая.

Ещё 24% добавят к ним 6—8 мая, чтобы увеличить время отдыха до двух недель, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформу «Академия здоровья» по итогам исследования для аналитического центра «АльфаСтрахование».

При этом 22% опрошенных заявили, что продолжат работу в привычном режиме.

Остальные респонденты пока не определились, стоит ли продлевать и без того длинные выходные.

Из тех, кто запланировал отдых, 21% отправятся за границу, 28% поедут в туры по России, а 46% — на дачу. Остальные планируют провести время дома с семьёй и друзьями.

Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.