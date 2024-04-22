RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян планируют продлить отдых на майских праздниках за свой счёт

Короткая ссылка
В ходе недавнего исследования выяснилось, что порядка 37% работающих россиян планируют взять двухдневный отпуск за свой счёт, чтобы отдыхать с 28 апреля по 5 мая.
Большинство россиян планируют продлить отдых на майских праздниках за свой счёт
  • РИА Новости

Ещё 24% добавят к ним 6—8 мая, чтобы увеличить время отдыха до двух недель, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформу «Академия здоровья» по итогам исследования для аналитического центра «АльфаСтрахование».

При этом 22% опрошенных заявили, что продолжат работу в привычном режиме.

Остальные респонденты пока не определились, стоит ли продлевать и без того длинные выходные.

Из тех, кто запланировал отдых, 21% отправятся за границу, 28% поедут в туры по России, а 46% — на дачу. Остальные планируют провести время дома с семьёй и друзьями.

Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить