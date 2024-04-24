Роскачество: коллекторы не имеют права входить в дом к должнику без его согласия

В пресс-службе Роскачества объяснили RT, когда визиты коллекторов домой законны и нужно ли их впускать.

«Личная встреча — один из способов контакта с должником. Поэтому да, коллекторы могут выехать на дом. Однако закон чётко устанавливает сроки и периодичность таких контактов», — отметили в организации.

Там подчеркнули, что встречаться с должником лично можно не более одного раза в неделю — с 08:00 до 22:00 в будни и с 09:00 до 20:00 по выходным и в праздники.

«Коллектор при взаимодействии с должником обязан сообщить своё имя и присвоенный ему индивидуальный идентификационный код. Если кода нет — фамилию, имя и отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие. Кроме того, должнику должны назвать данные кредитора, а также наименование его представителя. Коллектор обязан сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе её размер и структуру», — рассказали эксперты.

Специалисты подчеркнули, что коллекторы не имеют права входить в дом к должнику без его согласия.

«Если кредиторы пытаются проникнуть в жилище, нужно сразу же обращаться в полицию. Также можно обращаться в полицию, если коллекторы агрессивно себя ведут, запугивают, обещают избить должника и его родственников. Дополнительно можно жаловаться в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру», — посоветовали в Роскачестве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что можно не открывать коллекторам дверь, не общаться, а просто попросить представить в письменном виде свою просьбу.

«Можно общаться и на лестничной клетке, ведя аудио- или видеозапись разговора. Но лучше, если вы всё же хотите выйти с ними на диалог, выбрать для общения какое-то людное место, чтобы минимизировать риски давления с их стороны. Но и должник не должен грубить, угрожать и применять физическую силу к коллекторам», — заключили в организации.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что отключение отопления в квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °С.





