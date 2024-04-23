Собянин: новые стандарты медпомощи постепенно внедряют в стационарах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что модернизация системы столичного здравоохранения подразумевает, помимо прочего, внедрение нового стандарта обслуживания пациентов.

Как в госуслугах клиент быстро и удобно получает нужный документ, так и в медицине за счёт внедрения клиентских путей «пациент должен получить максимально комфортное и эффективное лечение», подчеркнул мэр в своём блоге, пишет сайт «Москва 24».

Самым масштабным проектом является новый стандарт оказания экстренной помощи, включающий единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм медиков, высокотехнологичное оборудование и современные стандарты организации медпомощи.

Для этого в Москве открываются флагманские центры на базе известных стационаров. В настоящее время четыре из них уже работают на полную мощность.

Новый стандарт планируется внедрить во всех взрослых многопрофильных стационарах Москвы, уточнил Собянин.

Кроме того, разработан новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, который внедрят во всех столичных Центрах женского здоровья, добавил он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что фельдшерские здравпункты будут построены в шести сёлах Московской области.