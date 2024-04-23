RT поговорил с матерью 6-летней девочки-инвалида, которую отец оставил на улице

В Краснодаре отец бросил шестилетнюю дочь-инвалида на улице.

Мать ребёнка рассказала RT, что это уже не первый случай.

Девочку нашли в коляске на улице поздним вечером 20 апреля. Её доставили в больницу. Мать узнала, что дочь не с отцом, когда прошло уже несколько часов.

Татьяна рассказала о своём конфликте с бывшим сожителем: он лишил её единственного жилья. Из-за сложных диагнозов у ребёнка женщина не может работать, а пособий на всё не хватает. Поэтому приходится просить помощи у него. По словам Татьяны, в тот вечер вновь произошёл конфликт.

«Я толкнула коляску в его сторону, сказав, чтобы сам решал все проблемы с ней, и убежала от него, потому что боюсь его, он не раз избивал меня», — сообщила Татьяна.

Сейчас девочка в инфекционной больнице. У неё с рождения шунтозависимая гидроцефалия, ДЦП и эпилепсия. Мать к ней пока не пускают. Татьяна хочет забрать дочку домой. Переживает, что в кругу незнакомых людей дочь много плачет и кричит.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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