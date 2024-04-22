Российским школьникам рассказали о востребованных на Ямале профессиях

В Ямало-Ненецком автономном округе востребованы специалисты топливно-энергетического комплекса, инженеры, строители, геологи, рассказал финалистам конкурса «Большая перемена» губернатор Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На Ямале у молодёжи масса возможностей себя показать. Главное, чтобы было желание действовать, брать на себя ответственность. Ждём у нас специалистов нефтегазовой сферы, геологии, строительства, инженеров. Одно из перспективных направлений — разработка шельфовых месторождений. Вашему поколению предстоит создать решения в этой отрасли», — заявил Артюхов.

Он отметил, что на Ямале огромный потенциал.

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