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Отоларинголог Лесков заявил о вреде автомобильных ароматизаторов для здоровья

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Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что автомобильные ароматизаторы могут быть вредны для здоровья.

«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, нередко реакцией на резкий запах становится мигрень.

Приступ головной боли, в свою очередь, провоцирует раздражение обонятельных рецепторов, из-за чего может начаться отёк носа.

«Также может начать болеть вся голова, в частности лобная и теменная части. Избавиться от подобной мигрени редко помогает даже обезболивающее», — добавил Лесков.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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