Врач Лысенко назвала любую боль сигналом об «аварии» в организме

Герой труда России главный врач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что любая боль — это сигнал об «аварии» в организме, к которому обязательно нужно прислушаться.

Как отметила эксперт, иногда головная боль, например, может говорить о проявлении какого-то другого патологического процесса.

«Мне кажется целесообразным ещё раз напомнить, что нестероидные противовоспалительные препараты могут повлиять не только на учащение приступов головной боли, но и вызвать поражение почек, желудочно-кишечного тракта и привести к очень серьёзным последствиям, которые придётся потом решать», — цитирует эксперта ОТР.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.