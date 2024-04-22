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Врач Лысенко назвала любую боль сигналом об «аварии» в организме

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Герой труда России главный врач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что любая боль — это сигнал об «аварии» в организме, к которому обязательно нужно прислушаться.
Врач Лысенко назвала любую боль сигналом об «аварии» в организме
  • Gettyimages.ru

Как отметила эксперт, иногда головная боль, например, может говорить о проявлении какого-то другого патологического процесса.

«Мне кажется целесообразным ещё раз напомнить, что нестероидные противовоспалительные препараты могут повлиять не только на учащение приступов головной боли, но и вызвать поражение почек, желудочно-кишечного тракта и привести к очень серьёзным последствиям, которые придётся потом решать», — цитирует эксперта ОТР.

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