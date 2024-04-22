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Кабмин поддержал продление льготы на ипотеку для многодетных до 2030 года

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Правительство России поддержало законопроект российского Министерства финансов, которое предложило продлить льготы на ипотеку в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей.
Кабмин поддержал продление льготы на ипотеку для многодетных до 2030 года
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Комиссия правительства одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным», — говорится в релизе.

По данным ведомства, до 2030 года на эти цели министерству потребуется 647,59 млрд рублей.

В текущем году на это будет потрачено 47,8 млрд рублей. 

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, какие льготы предусмотрены для многодетных семей.

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