Кабмин поддержал продление льготы на ипотеку для многодетных до 2030 года
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Комиссия правительства одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным», — говорится в релизе.
По данным ведомства, до 2030 года на эти цели министерству потребуется 647,59 млрд рублей.
В текущем году на это будет потрачено 47,8 млрд рублей.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, какие льготы предусмотрены для многодетных семей.