Доцент Щербаченко рассказал о льготах для многодетных семей
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В беседе с «Российской газетой» он заявил, что, в частности, к налоговой льготе относится стандартный налоговый вычет. Многодетные семьи могут воспользоваться и транспортной льготой.
Как отметил эксперт, предусмотрены также коммунальные льготы. Минимальный размер скидки установлен федеральными властями — она не должна быть менее 30% на оплату коммунальных услуг, а для семей с десятью и более детьми — менее 50%.
Для улучшения жилищных условий можно воспользоваться ипотекой с господдержкой.
По словам Щербаченко, дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов.
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2024 года некоторым категориям граждан пересчитают доплаты к пенсиям.