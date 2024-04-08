Доцент Щербаченко рассказал о льготах для многодетных семей

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, какие льготы предусмотрены для многодетных семей.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что, в частности, к налоговой льготе относится стандартный налоговый вычет. Многодетные семьи могут воспользоваться и транспортной льготой.

Как отметил эксперт, предусмотрены также коммунальные льготы. Минимальный размер скидки установлен федеральными властями — она не должна быть менее 30% на оплату коммунальных услуг, а для семей с десятью и более детьми — менее 50%.

Для улучшения жилищных условий можно воспользоваться ипотекой с господдержкой.

По словам Щербаченко, дополнительные льготы могут быть предусмотрены на уровне регионов.

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