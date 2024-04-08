Юрист Красовская: некоторым категориям лиц пересчитают доплаты к пенсиям с 1 мая

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 мая 2024 года некоторым категориям граждан пересчитают доплаты к пенсиям.

Это касается выплат, которые получают члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионеры из числа отдельных категорий работников угольной промышленности, уточнила она для Life.ru.

«Доплаты членам лётных экипажей и работникам шахт пересчитывают регулярно, а точнее, четыре раза в году. Одна из дат планового перерасчёта — это как раз 1 мая», — объяснила Кузнецова.

Кроме того, с учётом действующего законодательства пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае 2024 года, повысят фиксированные выплаты на 100%. То же касается и людей, которым в мае 2024 года будет установлена I группа инвалидности. Их пенсия повысится на 8134,88 рубля, отметила она.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.