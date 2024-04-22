Глава ГУ МЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова
- РИА Новости
Кадры с совещания опубликованы в Telegram-канале главы Чечни.
Кадыров провёл совещание, посвящённое вопросам участия Чечни в специальной военной операции. Кроме того, в ходе совещания обсуждались «наиболее эффективные пути противодействия нацистской и западной угрозе».
На совещании, как следует из видеозаписи, присутствовал в том числе Цакаев.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.