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Глава ГУ МЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова

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Глава ГУ МЧС России по Чечне Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на границе с Дагестаном, в понедельник, 22 апреля, присутствовал на совещании у главы региона Рамзана Кадырова.
Глава ГУ МЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у Кадырова
  • РИА Новости

Кадры с совещания опубликованы в Telegram-канале главы Чечни.

Кадыров провёл совещание, посвящённое вопросам участия Чечни в специальной военной операции. Кроме того, в ходе совещания обсуждались «наиболее эффективные пути противодействия нацистской и западной угрозе».

На совещании, как следует из видеозаписи, присутствовал в том числе Цакаев.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.

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