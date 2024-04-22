В Волгоградской области обсудили вопросы организации массовых мероприятий в мае

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание по вопросам проведения праздничных мероприятий в мае.

Об этом пишет Novostivolgograda.ru.

Губернатор поручил муниципалитетам продолжить подготовку к проведению запланированных памятных и праздничных мероприятий, таких как День Весны и Труда, Пасха, День Победы, а также юбилей волгоградского композитора Александры Пахмутовой. До 1 мая ответственным лицам предстоит определиться с перечнем массовых мероприятий и порядком их проведения.

Также глава региона поручил рассмотреть вопросы комплексной безопасности граждан в формате постоянно действующего координационного совещания и разработать дополнительные меры антитеррористической защищённости.

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