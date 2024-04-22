Продлён приём заявок на конкурс «Юный архивист» в Подмосковье

В Московской области до 30 июня продлили приём заявок на конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.

«Работы на конкурс принимаются в электронном виде — на почту gau-unarh@mosreg.ru. Стать участниками конкурса могут школьники и студенты вузов и колледжей», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что для участия в конкурсе необходимо прислать анкету

Подробная информация размещена на сайте Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Ранее сообщалось, что школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы».