Продлён приём заявок на конкурс «Юный архивист» в Подмосковье
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.
«Работы на конкурс принимаются в электронном виде — на почту gau-unarh@mosreg.ru. Стать участниками конкурса могут школьники и студенты вузов и колледжей», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что для участия в конкурсе необходимо прислать анкету
Подробная информация размещена на сайте Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.
Ранее сообщалось, что школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы».