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Школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы»

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Учащиеся школ Московской области приняли участие в мероприятии по итогам реализации проекта «Лица дружбы». К проекту также присоединились учебные учреждения новых регионов.
Школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства образования.

Мероприятие проходило на площадке Государственного университета просвещения. Также для участников состоялся концерт.

В проекте «Лица дружбы» участвовали школы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В рамках инициативы проводились открытые уроки, марафоны и конкурсы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что традиционный урок «Разговоры о важном» в России посвятили Дню космонавтики.

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