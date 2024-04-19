Школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы»

Учащиеся школ Московской области приняли участие в мероприятии по итогам реализации проекта «Лица дружбы». К проекту также присоединились учебные учреждения новых регионов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства образования.

Мероприятие проходило на площадке Государственного университета просвещения. Также для участников состоялся концерт.

В проекте «Лица дружбы» участвовали школы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В рамках инициативы проводились открытые уроки, марафоны и конкурсы.

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