Школьники Подмосковья поучаствовали в мероприятии проекта «Лица дружбы»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства образования.
Мероприятие проходило на площадке Государственного университета просвещения. Также для участников состоялся концерт.
В проекте «Лица дружбы» участвовали школы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В рамках инициативы проводились открытые уроки, марафоны и конкурсы.
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