RT в Telegram
Подпишись

Управление МВД по СКФО провело проверку после инцидента на КПП «Герзель»

Короткая ссылка
Управление Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после инцидента, произошедшего на контрольно-пропускном пункте «Герзель» между Чечнёй и Дагестаном.
Управление МВД по СКФО провело проверку после инцидента на КПП «Герзель»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В ГУ МВД России по СКФО проведена проверка по факту инцидента на ФКПП «Герзельский мост», — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, водитель автомобиля, двигаясь по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», выехал на встречную полосу движения, тем самым создав угрозу для других участников дорожного движения. При задержании мужчина оказал сопротивление.

В ведомстве добавили, что проверка по факту инцидента уже завершена, её результаты будут направлены в Следственный комитет России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить