Управление МВД по СКФО провело проверку после инцидента на КПП «Герзель»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«В ГУ МВД России по СКФО проведена проверка по факту инцидента на ФКПП «Герзельский мост», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель автомобиля, двигаясь по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», выехал на встречную полосу движения, тем самым создав угрозу для других участников дорожного движения. При задержании мужчина оказал сопротивление.
В ведомстве добавили, что проверка по факту инцидента уже завершена, её результаты будут направлены в Следственный комитет России.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.