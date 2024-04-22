Управление МВД по СКФО провело проверку после инцидента на КПП «Герзель»

Управление Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после инцидента, произошедшего на контрольно-пропускном пункте «Герзель» между Чечнёй и Дагестаном.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В ГУ МВД России по СКФО проведена проверка по факту инцидента на ФКПП «Герзельский мост», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель автомобиля, двигаясь по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», выехал на встречную полосу движения, тем самым создав угрозу для других участников дорожного движения. При задержании мужчина оказал сопротивление.

В ведомстве добавили, что проверка по факту инцидента уже завершена, её результаты будут направлены в Следственный комитет России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.