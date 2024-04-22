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На уроке «Разговоры о важном» школьники обсудили День весны и труда

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Урок «Разговоры о важном» в понедельник, 22 апреля, посвятили Дню весны и труда. Учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.
На уроке «Разговоры о важном» школьники обсудили День весны и труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«День весны и труда — это не только повод отдохнуть и провести время с близкими, но и возможность задуматься о ценности и важности труда, о том, какой вклад мы можем внести в развитие нашей страны», — говорилось во время урока.

Председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв, со своей стороны, отметил, что нужна каждая профессия и что каждый труд благороден.

Киселёв также ответил на вопросы школьников. В частности, он поделился мнением, какие профессии будут самыми востребованными в ближайшем будущем и какие перспективы для развития и карьеры раскрывает вступление в Российские студенческие отряды.

Ранее сообщалось, что нижегородские старшеклассники поучаствуют в проекте «Школа юного дипломата».

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