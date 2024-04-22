Хинштейн: распространение фейков необходимо оперативно и жёстко пресекать

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, комментируя блокировку Роскомнадзором сайтов изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп», заявил в беседе с RT, что регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков.

По его словам, весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.

«Распространение фейков, включая недостоверную общественно-значимую информацию, необходимо оперативно и жёстко пресекать», — подчеркнул парламентарий.

Как пояснил депутат, один из недавних примеров — ряд изданий после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.

«Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и для «раскачивания» общественного мнения», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

Как рассказали RT в ведомстве, блокировка связана с размещением на ресурсах недостоверной информации.

Согласно информации на сайте «Русский криминал», редакция сайта также ведёт Telegram ВЧК-ОГПУ.

«Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.