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Хинштейн: распространение фейков необходимо оперативно и жёстко пресекать

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RT
Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, комментируя блокировку Роскомнадзором сайтов изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп», заявил в беседе с RT, что регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков.
Хинштейн: распространение фейков необходимо оперативно и жёстко пресекать
  • Gettyimages.ru

По его словам, весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.

«Распространение фейков, включая недостоверную общественно-значимую информацию, необходимо оперативно и жёстко пресекать», — подчеркнул парламентарий.

Как пояснил депутат, один из недавних примеров — ряд изданий после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.

«Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и для  «раскачивания» общественного мнения», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

Как рассказали RT в ведомстве, блокировка связана с размещением на ресурсах недостоверной информации.

Согласно информации на сайте «Русский криминал», редакция сайта также ведёт Telegram ВЧК-ОГПУ.

«Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.

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