Хинштейн: распространение фейков необходимо оперативно и жёстко пресекать
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По его словам, весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.
«Распространение фейков, включая недостоверную общественно-значимую информацию, необходимо оперативно и жёстко пресекать», — подчеркнул парламентарий.
Как пояснил депутат, один из недавних примеров — ряд изданий после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.
«Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и для «раскачивания» общественного мнения», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».
Как рассказали RT в ведомстве, блокировка связана с размещением на ресурсах недостоверной информации.
Согласно информации на сайте «Русский криминал», редакция сайта также ведёт Telegram ВЧК-ОГПУ.
«Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.