RT в Telegram
Подпишись

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post и «Русский криминал»

Короткая ссылка
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post и «Русский криминал»
  • РИА Новости

Как рассказали в ведомстве RT, блокировка связана с размещением на ресурсах недостоверной информации.

«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке», — указали в Роскомнадзоре.

Согласно информации на сайте «Русский криминал», редакция сайта также ведёт Telegram ВЧК-ОГПУ.

«Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить