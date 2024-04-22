Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post и «Русский криминал»
- РИА Новости
Как рассказали в ведомстве RT, блокировка связана с размещением на ресурсах недостоверной информации.
«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке», — указали в Роскомнадзоре.
Согласно информации на сайте «Русский криминал», редакция сайта также ведёт Telegram ВЧК-ОГПУ.
«Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков. Документально», — говорится в описании канала.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».