РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортёры без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РКН.

«Доступ ограничивается к сайту», — сказано в заявлении.

16 апреля Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.