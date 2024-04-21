РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортёры без границ»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РКН.
«Доступ ограничивается к сайту», — сказано в заявлении.
16 апреля Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.
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