RT в Telegram
Подпишись

РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортёры без границ»

Короткая ссылка
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ».
РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортёры без границ»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РКН.

«Доступ ограничивается к сайту», — сказано в заявлении.

16 апреля Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить