Директора Meta просят приговорить к 7 годам по делу об оправдании терроризма
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, прокурор попросил убрать из обвинения часть текста, а точнее: «содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти».
«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), и назначить ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — добавил прокурор.
Ранее пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кроме того, МВД России объявило его в розыск.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.