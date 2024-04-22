Директора Meta просят приговорить к 7 годам по делу об оправдании терроризма

Гособвинение призвало Второй Западный окружной военный суд назначить заочно семь лет колонии строгого режима директору по коммуникациям компании Meta* Platforms Энди Стоуну в рамках уголовного дела о публичных призывах к актам терроризма.

Как сообщает ТАСС, прокурор попросил убрать из обвинения часть текста, а точнее: «содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти».

«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), и назначить ему семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — добавил прокурор.

Ранее пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, МВД России объявило его в розыск.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.