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Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днём местного самоуправления

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления.
Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днём местного самоуправления
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

В своём послании глава области напомнил, что ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты.

«В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией «Служение», — констатировал Куйвашев.

Ранее в Приморском крае отметили День единения народов России и Белоруссии. Губернатор региона Олег Кожемяко назвал этот праздник знаменательной датой в общей истории двух стран.

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