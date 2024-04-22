Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днём местного самоуправления

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

В своём послании глава области напомнил, что ежегодно несколько городов региона становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды и получают гранты.

«В этом году муниципальные практики Краснотурьинска и Волчанска отмечены Всероссийской муниципальной премией «Служение», — констатировал Куйвашев.

Ранее в Приморском крае отметили День единения народов России и Белоруссии. Губернатор региона Олег Кожемяко назвал этот праздник знаменательной датой в общей истории двух стран.