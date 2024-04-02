Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
«В условиях санкционной войны, развязанной западными странами, Россия и Белоруссия вместе укрепляют Союзное государство», — сказал Кожемяко.
Он отметил, что у россиян и белорусов есть единые культурные и духовные ценности — уважение к семье, патриотизм и защита исторической правды.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии.