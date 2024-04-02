Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии

В Приморском крае отмечают День единения народов России и Белоруссии, губернатор региона Олег Кожемяко назвал этот праздник знаменательной датой в общей истории двух стран.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«В условиях санкционной войны, развязанной западными странами, Россия и Белоруссия вместе укрепляют Союзное государство», — сказал Кожемяко.

Он отметил, что у россиян и белорусов есть единые культурные и духовные ценности — уважение к семье, патриотизм и защита исторической правды.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии.