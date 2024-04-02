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Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днём единения народов России и Белоруссии

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии.
Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днём единения народов России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Многовековая история дружбы и сотрудничества связывает наши государства и народы. С каждым годом это партнёрство крепнет и расширяется. Это видно и на примере нашего региона», — сказал Моор.

Он также отметил, что в 2023 году товарооборот области с республикой вырос в два раза.

В настоящее время продолжается научно-техническое и торгово-экономическое взаимодействие, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края поздравил с Днём единения народов России и Белоруссии.

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