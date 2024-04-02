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Губернатор Краснодарского края поздравил с Днём единения народов России и Белоруссии

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днём единения народов России и Белоруссии, который отмечают 2 апреля.
Губернатор Краснодарского края поздравил с Днём единения народов России и Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Кубань 24», Кондратьев поздравил жителей в соцсетях.

«Кубань и Белоруссия совместно реализуют проекты в области машиностроения, промышленности, торговли, туризма, культуры. Мы действительно два братских народа, готовых подставить друг другу плечо в трудный час и разделить радостные моменты», — отметил Кондратьев.

Он выразил уверенность, что партнёрские отношения с коллегами из Белоруссии будут расширяться.

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