В Госдуме предложили маркировать игры и игрушки по возрастным категориям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая вместе с коллегами разработала законопроект, согласно которому производителей и дистрибьюторов могут обязать маркировать игры и игрушки по возрастным категориям.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Буцкая, документ почти готов, но его внесут только после того, как появится соответствующий ГОСТ.

«В законопроекте мы указали, что производители или дистрибьюторы должны проводить психолого-педагогическую экспертизу и маркировать игры и игрушки знаками 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ в соответствии с ГОСТом. А уже в стандарте будут даны критерии оценки», — сказала депутат.

Над проектом ГОСТа работают в Роскачестве вместе с депутатами и представителями федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило 20 марок детских кукол.