Роскачество проверило 20 марок детских кукол

Специалисты Роскачества проверили 20 марок детских кукол, в том числе 18 китайских, одну индонезийскую и одну российскую.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Образцы были изучены по 78 критериям безопасности. Утверждается, что ни одна из марок не может претендовать на Знак качества.

В некоторых игрушках обнаружили превышение уровня фенолов и дибутилфталат. Один из образцов признан контрафактом.

Две игрушки не прошли тест на пожароопасность, у 13 кукол оказалось ненадёжное и непрочное крепление волос.

«В ряде товаров также присутствует скудный волосяной покров, из-за чего причёска выглядит необъёмной и неаккуратной», — говорится в исследовании.

Кроме того, психолого-педагогическая экспертиза показала, что ни одна кукла не соответствовала возрастной маркировке на этикетке.

«Результаты исследования игрушек Роскачеством ещё раз подтвердили необходимость оперативного изменения законодательства, регулирующего индустрию детских товаров», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили против закупок в детсады игрушек иностранного производства.