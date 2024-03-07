RT в Telegram
Подпишись

Роскачество проверило 20 марок детских кукол

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества проверили 20 марок детских кукол, в том числе 18 китайских, одну индонезийскую и одну российскую.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Образцы были изучены по 78 критериям безопасности. Утверждается, что ни одна из марок не может претендовать на Знак качества.

В некоторых игрушках обнаружили превышение уровня фенолов и дибутилфталат. Один из образцов признан контрафактом.

Две игрушки не прошли тест на пожароопасность, у 13 кукол оказалось ненадёжное и непрочное крепление волос.

«В ряде товаров также присутствует скудный волосяной покров, из-за чего причёска выглядит необъёмной и неаккуратной», — говорится в исследовании.

Кроме того, психолого-педагогическая экспертиза показала, что ни одна кукла не соответствовала возрастной маркировке на этикетке.

«Результаты исследования игрушек Роскачеством ещё раз подтвердили необходимость оперативного изменения законодательства, регулирующего индустрию детских товаров», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили против закупок в детсады игрушек иностранного производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить