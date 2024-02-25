В Госдуме выступили против закупок в детсады игрушек иностранного производства
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Член думского комитета по международным делам отметила, что в настоящее время внимание уделяется книгам и школьному возрасту, однако про детей и детсады парламентарии не думают.
«Я, например, не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу», — приводит слова депутата ТАСС.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова призвала увеличить ясельные группы в детских садах.