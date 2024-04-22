Бастрыкину доложат о нарушениях при лечении 15-летней пациентки в Нефтеюганске

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела 15-летней жительницы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), которой врачи ненадлежащим образом оказывали медицинскую помощь.

По делу начата процессуальная проверка, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, с октября 2023 года девушка неоднократно обращалась к медикам с жалобами на боль в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы пациентки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило её здоровье. В апреле 2024 года девушку госпитализировали повторно, однако и в этот раз врачи не оказали ей своевременную помощь.

В марте Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту травмирования 15-летней школьницы в неисправном лифте волгоградской многоэтажки.