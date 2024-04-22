RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о нарушениях при лечении 15-летней пациентки в Нефтеюганске

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела 15-летней жительницы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), которой врачи ненадлежащим образом оказывали медицинскую помощь.
Бастрыкину доложат о нарушениях при лечении 15-летней пациентки в Нефтеюганске
  • © СК РФ

По делу начата процессуальная проверка, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, с октября 2023 года девушка неоднократно обращалась к медикам с жалобами на боль в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы пациентки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило её здоровье. В апреле 2024 года девушку госпитализировали повторно, однако и в этот раз врачи не оказали ей своевременную помощь.

В марте Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту травмирования 15-летней школьницы в неисправном лифте волгоградской многоэтажки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить