Бастрыкину доложат о нарушениях при лечении 15-летней пациентки в Нефтеюганске
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По делу начата процессуальная проверка, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
По предварительным данным, с октября 2023 года девушка неоднократно обращалась к медикам с жалобами на боль в животе. Несмотря на симптомы, подтверждающие жалобы пациентки, в медучреждении ей назначили неверное лечение, которое только ухудшило её здоровье. В апреле 2024 года девушку госпитализировали повторно, однако и в этот раз врачи не оказали ей своевременную помощь.
В марте Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту травмирования 15-летней школьницы в неисправном лифте волгоградской многоэтажки.