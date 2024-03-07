Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием девочки в лифте в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту травмирования 15-летней школьницы в неисправном лифте волгоградской многоэтажки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 4 марта.

Во время спуска девочки с 13-го этажа лифт сначала затормозил, а потом резко устремился вниз.

В результате падения пострадавшая сломала позвоночник. В настоящее время она проходит лечение в больнице.

Уголовное дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Региональная прокуратура также проводит проверку данного происшествия.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту причинения травм ребёнку-инвалиду в Нижнем Тагиле.