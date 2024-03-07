RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием девочки в лифте в Волгограде

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по факту травмирования 15-летней школьницы в неисправном лифте волгоградской многоэтажки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 4 марта.

Во время спуска девочки с 13-го этажа лифт сначала затормозил, а потом резко устремился вниз.

В результате падения пострадавшая сломала позвоночник. В настоящее время она проходит лечение в больнице.

Уголовное дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Региональная прокуратура также проводит проверку данного происшествия.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту причинения травм ребёнку-инвалиду в Нижнем Тагиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить