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В Свердловской области заведут дело по факту травмирования ребёнка-инвалида

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту причинения травм ребёнку-инвалиду в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В медиапространстве опубликовано обращение тагильчанки в связи с причинением в 2022 году вреда здоровью её сыну при проведении специалистом выездной лечебной физкультуры», — сказали в пресс-службе.

По имеющейся информации, у мальчика произошёл закрытый перелом бедра со смещением.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить по озвученным доводам», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.

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