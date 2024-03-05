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В подмосковной Истре возбудили дело из-за младенца с многочисленными переломами

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Прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.
В подмосковной Истре возбудили дело из-за младенца с многочисленными переломами
  • РИА Новости

«За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (156 УК России)», — отмечается в сообщении ведомства.

Как выяснили в прокуратуре, 24-летняя женщина грубо нарушала свои обязанности по воспитанию сына, подвергая его жестокому обращению и не давая «необходимой пищи, одежды, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью».

Она также не заботилась о его лечении и не занималась госпитализацией. 

«Кроме того, дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — добавляется в заявлении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.

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