В подмосковной Истре возбудили дело из-за младенца с многочисленными переломами
- РИА Новости
«За злостное неисполнение родительских обязанностей в отношении матери младенца возбуждено уголовное дело (156 УК России)», — отмечается в сообщении ведомства.
Как выяснили в прокуратуре, 24-летняя женщина грубо нарушала свои обязанности по воспитанию сына, подвергая его жестокому обращению и не давая «необходимой пищи, одежды, места для сна и отдыха, безразлично относилась к его здоровью».
Она также не заботилась о его лечении и не занималась госпитализацией.
«Кроме того, дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — добавляется в заявлении.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.