Бастрыкин поставил на контроль дело о детях, попавших в реанимацию из-за побоев матери

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого против жительницы Удмуртии по обвинению в истязании своих двухмесячных детей.

По данным следствия, 29-летняя жительница Балезино в течение февраля систематически избивала двоих новорождённых детей — дочь и сына — за то, что они плакали, сообщает ИА «Удмуртия».

В настоящее время дети находятся в Республиканской детской клинической больнице Ижевска: мальчик в тяжёлом состоянии, девочка — в крайне тяжёлом, сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

Свою вину женщина признала. Она арестована до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что жителя Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить за побои, которые он наносил своему несовершеннолетнему сыну.