Отец-одиночка из ЯНАО предстанет перед судом за истязание сына

Жителя Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить за побои, которые он наносил своему несовершеннолетнему сыну.

По данным следствия, 46-летний мужчина систематически избивал ребёнка, «нанося ему удары кулаками и различными предметами». Об этом мальчик рассказал в школе, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета России по округу.

Мужчина задержан. Ранее он был неоднократно судим.

Школьник госпитализирован с различными травмами. Решается вопрос об изъятии его из семьи. Источник в силовых структурах рассказал, что мать мальчика отбывает наказание в колонии.

Наряду с этим в Берёзовском Кемеровской области возбудили уголовное дело против 33-летнего мужчины и его 32-летней жены по факту избиения их 17-летнего сына 5 августа 2023 года. Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на региональный СК.

Супружеская пара в состоянии алкогольного опьянения нанесла удары подростку руками и ногами, а также деревянной битой.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который избил свою сожительницу и четырёхлетнюю дочь в Краснодаре, после чего скрылся.