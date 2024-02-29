Задержан избивший сожительницу и ребёнка в Краснодаре

Задержан мужчина, который ранее избил свою сожительницу и четырёхлетнюю дочь в подъезде одной из многоэтажек в Краснодаре, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент, который произошёл 25 февраля в одном из домов на улице Хлебосольная, зафиксировали камеры видеонаблюдения, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что 32-летний мужчина избил свою 29-летнюю сожительницу и дочь четырёх лет, а затем скрылся. Правоохранители нашли его спустя несколько дней в одной из гостиниц Новомихайловского, задержали и доставили в Краснодар.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

За нанесение побоев сожительнице мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Омутнинска, который подозревается в истязании своей семилетней дочери.