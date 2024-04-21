Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: как будто можно этим напугать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал введённые против него санкции и запрет на въезд в некоторые страны Евросоюза.

Об этом пишет ТАСС.

«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями?.. Почему?» — сказал патриарх Кирилл.

Отвечая, он отметил, что в настоящее время патриарх духовно возглавляет народ и церковь, которая идёт по другому цивилизационному пути развития.

Патриарх Кирилл отметил, что Россия своей системой ценностей бросает вызов другим.

Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.

В апреле Чехия ввела санкции в отношении патриарха Кирилла.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла.