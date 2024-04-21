Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: как будто можно этим напугать
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Об этом пишет ТАСС.
«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями?.. Почему?» — сказал патриарх Кирилл.
Отвечая, он отметил, что в настоящее время патриарх духовно возглавляет народ и церковь, которая идёт по другому цивилизационному пути развития.
Патриарх Кирилл отметил, что Россия своей системой ценностей бросает вызов другим.
Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.
В апреле Чехия ввела санкции в отношении патриарха Кирилла.
Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла.