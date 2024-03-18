Глава МИД Польши предложил ввести санкции ЕС против патриарха Кирилла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«У меня есть свой фаворит, который, по моему мнению, должен быть подвергнут санкциям, а именно господин патриарх Кирилл», — цитирует его РИА Новости.

Сикорский назвал патриарха джентльменом, который оправдывает СВО, так как российская армия защищает население новых регионов от гей-парадов.

«Я считаю, что священник, который таким способом злоупотребляет религией для возбуждения ненависти, не должен иметь права въезда в Европейский союз», — добавил политик.

Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.

В апреле Чехия ввела санкции в отношении патриарха Кирилла.

Также власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в республику.