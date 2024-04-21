СК начал проверку после пожара в Ленобласти, где пострадали три человека

Пожар произошёл в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате этого пострадали три человека. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, пожар произошёл в ночь на 20 апреля в ДНТ «Поляна-2». Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре, который произошёл в частном пансионате для пожилых людей в Ленобласти.