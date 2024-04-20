Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
«При помощи спасательных средств спасены четыре человека, эвакуированы четыре человека. По предварительным данным, три человека госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Как указывает агентство со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, информация о возгорании поступила поздно вечером 19 апреля. Пожар произошёл во Всеволожском районе.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже.