RT в Telegram
Подпишись

Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти

Короткая ссылка
Три человека пострадали и были госпитализированы в результате возгорания в частном пансионате для пожилых в Ленинградской области.
Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«При помощи спасательных средств спасены четыре человека, эвакуированы четыре человека. По предварительным данным, три человека госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Как указывает агентство со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, информация о возгорании поступила поздно вечером 19 апреля. Пожар произошёл во Всеволожском районе.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить