Три человека пострадали при пожаре в частном пансионате в Ленобласти

Три человека пострадали и были госпитализированы в результате возгорания в частном пансионате для пожилых в Ленинградской области.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. «При помощи спасательных средств спасены четыре человека, эвакуированы четыре человека. По предварительным данным, три человека госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Как указывает агентство со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, информация о возгорании поступила поздно вечером 19 апреля. Пожар произошёл во Всеволожском районе. Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже.