Суд в Томске решил депортировать рэпера Платину за употребление наркотиков
Об этом ТАСС рассказали в объединённой пресс-службе судов Томской области.
«Суд назначил [ему] наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации», — указали в пресс-службе.
Как пишет агентство, ранее в МВД сообщали о задержании рэпера в рамках выполнения оперативно-профилактического мероприятия в Томске. В отношении него составили административные протоколы по статьям о «нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России» и «незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности в России».
Ранее в Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления, связанные с оборотом наркотиков.