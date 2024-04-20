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Суд в Томске решил депортировать рэпера Платину за употребление наркотиков

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Кировский районный суд Томска решил выдворить за пределы российской территории латышского рэп-исполнителя Платину (Роберта Плаудиса). Причиной данного решения суд назвал употребление музыкантом наркотиков — ч. 2 ст. 6.9 КоАП России.

Об этом ТАСС рассказали в объединённой пресс-службе судов Томской области.

«Суд назначил [ему] наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации», — указали в пресс-службе.

Как пишет агентство, ранее в МВД сообщали о задержании рэпера в рамках выполнения оперативно-профилактического мероприятия в Томске. В отношении него составили административные протоколы по статьям о «нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России» и «незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности в России».

Ранее в Красноярском крае трёх человек лишили гражданства России за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

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