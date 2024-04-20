Кардиолог Саламатина назвала неопасным отказ от употребления соли
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«Взрослым ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть меньше чайной ложки). Полный отказ от соли, то есть её использования при приготовлении пищи, неопасен. Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, соль содержится даже в хлебе, кефире и твороге, не говоря уже о сыре, колбасе и консервах.
Как подчеркнула Саламатина, полный отказ от натрия в пище нежелателен, так как он помогает поддерживать нормальное кровяное давление, регулирует баланс жидкости в организме.
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