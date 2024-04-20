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Кардиолог Саламатина назвала неопасным отказ от употребления соли

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Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина выразила мнение, что отказ от употребления соли не опасен.
Кардиолог Саламатина назвала неопасным отказ от употребления соли
  • Gettyimages.ru

«Взрослым ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть меньше чайной ложки). Полный отказ от соли, то есть её использования при приготовлении пищи, неопасен. Организм и так получает достаточно соли из готовых продуктов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, соль содержится даже в хлебе, кефире и твороге, не говоря уже о сыре, колбасе и консервах.

Как подчеркнула Саламатина, полный отказ от натрия в пище нежелателен, так как он помогает поддерживать нормальное кровяное давление, регулирует баланс жидкости в организме.

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